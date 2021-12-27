身兼歌手與演員身分的男星馬天宇，外型俊俏又有才華，外界對他的出身，多是他參加選秀綜藝時優異的表現，但他入行的真正契機，是他當年為了家計北漂打工，結識業界相關人士，對方推薦他往演藝圈發展，才有了今天的馬天宇，如今馬天宇闖出演藝成績，近日卻無預警在節目上發表引退宣言，突如其來的說法，連工作室也驚呆，趕忙發文安撫粉絲。

能唱能演的馬天宇是選秀參賽者出身，當時他在《加油！好男兒》中拿下全國總決賽第6名佳績，且是北京電影學院2005級表演系的畢業生，順理成章進演藝圈發展，不但拍戲，還出過3張唱片跟多張單曲，是圈內少見全能型的藝人，而如今他出道已15年，日前他上綜藝節目，無預警說出「再過兩年就要退出演藝圈」，表示這跟原生家庭有關。

馬天宇說，他5歲那年中秋節，母親突然亡故，自此他不再過中秋，而爸爸則是在外欠下巨債，不得不遠走他鄉工作，留下馬天宇跟兩個姊姊與年邁的爺爺奶奶相依為命，他也因此在16歲未成年時，就一肩扛起家裡生計北漂工作，因緣際會才入行，如今15年過去，他坦言從沒為自己活過，這是他想引退的理由。

馬天宇說，如今家人大多過世，親人只剩下姊姊，但她也已結婚成家，馬天宇覺得家裡應該是沒有再需要他照顧的人了，因此想為自己而活，消息一出，粉絲大感震驚，馬天宇工作室也隨即發文「退是不可能退的！」，還tag他本人問；「想啥呢」，雖有官方否認這件事，但粉絲仍難放心，狂刷留言「元旦出新歌啦」、「這兩個月接部戲吧，用事實證明不退圈」、「唱歌也行啊！」。