雙北才剛經歷變電所設備故障引發停電，27日上午新北土城一帶又停電，打亂民眾上班之餘，還影響工業區。

台電表示，27日上午8時17分，因開關設備故障致頂埔配電變電所饋線斷路器跳脫，造成新北市土城區三民路、中山路、中央路四段等一帶共計897戶停電，台電隨即派員搶修，經隔離轉供於5分鐘內已復電約八成共710戶；後續於09時35分已累計復電896戶，剩餘1戶積極搶修中，預計12時復電。