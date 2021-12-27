饋線又跳脫 土城近900戶停電 11:542021/12/27 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北才剛經歷變電所設備故障引發停電，27日上午新北土城一帶又停電，打亂民眾上班之餘，還影響工業區。 台電表示，27日上午8時17分，因開關設備故障致頂埔配電變電所饋線斷路器跳脫，造成新北市土城區三民路、中山路、中央路四段等一帶共計897戶停電，台電隨即派員搶修，經隔離轉供於5分鐘內已復電約八成共710戶；後續於09時35分已累計復電896戶，剩餘1戶積極搶修中，預計12時復電。 食安引發抗議 鴻海印度清奈廠停工五天 跳脫傳統模式 CFP結合金融科技 理財不再只是賣商品 #新北 #復電 #停電 #饋線 #跳脫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞太電開新局 遠傳扮靠山 04:102021/12/20 財經要聞 陳其邁才要台電改停電問題 聖誕老人馬上找無路 21:142021/12/25 生活 《通信網路》紅鏈搶iPhone組裝 台廠也有受惠股 12:162021/12/23 財經 台南規模4.6地震 楠西瞬間全面停電 民眾：嚇死了 19:192021/12/21 生活 凌華改組三大事業體 明年拚雙位數成長 20:212021/12/20 財經 台南4.6地震 南科：園區沒停電運作正常 20:542021/12/21 財經 詭！903房紅衣女留血書輕生 王朝飯店突跳電600人沒早餐吃 22:452021/12/23 社會 台南地震玉井、楠西1.3萬戶停電 台電搶修曝「停電關鍵」 20:202021/12/21 生活 台南地震楠西、玉井1.3萬戶大停電 原來是這條高壓電線斷了 21:132021/12/21 生活 《其他電子》鴻海增資昇煒科技3億元 強化車載相機模組布局 08:182021/12/22 財經 新創加速器 企業參與加速創新驗證 18:592021/12/24 財經 財經熱門新聞 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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