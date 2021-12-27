冷氣團發威加上降雨影響，今天合歡山、玉山、雪山都下雪，竹苗空曠地區低溫下探10度，讓網友想起2016年的那次霸王級寒流，當時海拔不到1千公尺的山，甚至新北坪林也下雪，台北出現4到5度的超級低溫，讓他很懷念，但卻有許多人直言那是場災難，「考學測凍到手在抖，寫字超痛苦」。

2016年的霸王寒流來襲，陽明山一夜成了銀色世界。（警方提供）

2016年的霸王寒流，導致位於陽明山的刑警大隊保七總隊警車，被大雪冰封。（警方提供）

一名網友日前在PTT發文，回憶起2016年的霸王寒流，那是台灣近幾十年來最冷的冬天，直到現在都印象深刻，當時台北市平地氣溫只有5度，腳踩在地板上5分鐘就快凍傷，由於太冷加上水氣配合下，只要是有一點高度的山區，像是文化大學、新店山區等都在下雪，全台都陷入瘋狂的幸福裡，但從那之後冬天溫度就節節上升，今年甚至最冷也不過13度，讓他好奇問「有人也很懷念2016的霸王寒流冬天嗎？」

對此，網友紛紛回憶起2016年霸王寒流遇到的景象，「那一年看到台北0度我還以為App當機」、「那天我在桃園忠貞市場，莫名天空就下雪了」、「一堆山頭出現白雪，真的很爽」、「台北那次4度，創下四十年來新低溫」、「一群人去華梵大學塞車賞雪，前所未見」、「那天早上馬祖大太陽，門口水桶結冰」。

但也有人表示，一點都不懷念霸王寒流，「那個冷，比在歐陸的負10度還冷」、「當時考學測，手凍到寫字痛苦」、「別啊太恐怖了」、「懷念個頭，那天剛好收假回部隊，冷到哭」、「怎麼可能懷念，快凍死了」、「第一次騎摩托車 雙手痛到受不了」、「漁農業賠慘了」、「會冷死很多長輩」、「跟鬼一樣強，冷死，去個廚房跟進冰箱一樣」、「現在來霸王寒流來大概會跳電吧」。