IKEA雖以家具聞名，但其附設的餐廳更受歡迎，不少人慕名而去，不過有網友認為，IKEA餐廳提供的每項餐點都不便宜，但生意卻非常的好，忍不住好奇詢問，「IKEA餐廳真的有那麼好吃嗎」，不少網友認為，IKEA餐廳不限用餐時間，這點相當吸引人。

一名網友在PTT八卦板發文表示，IKEA的附設餐廳雖選擇多樣，但每項餐點的價格都不便宜，每次去消費時他只敢買10元的霜淇淋而已，不過一看餐廳人滿為患，又讓他產生好奇，忍不住發文詢問，「IKEA餐廳真的有那麼好吃嗎」。

文章一推出立刻引起網友熱議，不少網友抱持相同看法，認為IKEA的餐廳久久去一次就好，「吃過一次嚐個鮮就好」、「小東西蠻不錯的，不要點主餐都還好」、「牛排超老超硬真的嚇死人」、「我都挑生日當月主餐買一送一時去」、「只有不知道吃什麼才去吃」。

也有不少網友認為，IKEA餐廳不限用餐時間這點相當吸引人，餐點貴不貴都是其次，「飲料幾十塊可以一直喝，還可以坐很久」、「因為不限時，而且環境衛生」、「有些正餐價格不吸引人，但平日下午的午茶滿優惠的，還有看過有人帶筆電去工作的」、「氣氛輕鬆無壓力，不用看店家臉色」、「沒有其他競爭對手，當然生意好」。