44歲洪男長期酗酒，吸食強力膠，今年9月間酒後向母親借機車遭拒，竟怒對老母拳打腳踹，還拿電鍋內鍋、開罐器及水果剪攻擊，連打15分鐘，打到聘體鱗傷，連肝臟及十二指腸都撕裂傷，經鄰居報案，警察到場才停手，洪母送醫後隔天身亡，台中地檢署依家庭暴力之殺人罪嫌將他起訴。

起訴書指出，洪男因對76歲老母暴力相向，並曾攻擊其他家屬及鄰居。洪母在今年3月間聲請獲核發保護令，有效期間為1年6月，洪男在6月22日又到洪母住處，破壞紗門侵入拿走機車鑰匙，不顧洪母攔阻騎走機車，違反保護令。

今年9月22日晚間7時許，洪男到母親住處借機車被拒，竟徒手揮打母親頭部、腳踹頭、腹部數次，並持電鍋內母親頭部，洪母要坐起身逃走，他毫不手軟出手打頭部；洪母已倒地不動，他仍持續痛打，打到洪母左側硬腦膜下出血、左臉頰腫脹瘀青、唇撕裂傷、頸部挫傷紅腫、胸口瘀青、肝臟及十二指腸都撕裂傷，手腳等多處擦挫傷。

檢察官認定洪男僅因飲酒後借車未果等小事，竟將多年包容、關愛他的母親活活打死，建請法官從重量刑，審酌他居無定所，且長期飲酒及吸食強力膠等惡習，自我控制薄弱，有逃亡及反覆實施之餘，並建請審理中繼續羈押。

台中地檢署依家庭暴力之殺人罪起訴洪男，台中地院並裁定起訴後接押。