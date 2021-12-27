國民黨團今（27）日上午召開「交通部狀況連連，交長王國材還賴著不走」記者會，列出近期包括高鐵選址、新加坡貨輪撞台中港、公路總局網軍案、觀光局浮編預算、台鐵狀況連連等5大罪狀痛批交通部長王國材。王國材在立法院交通委員會會前受訪回應表示，船舶撞碼頭除了風向，操作也有問題才會發生意外，若船東有過失，會依法求償；另外公總IP案也將交由公總行政程序處理。

新加坡籍德翔日光貨櫃船昨日早上預定靠泊台中港10號碼頭，疑因風勢過強及減速不當，於7點33分失控直撞8A碼頭尾端，船頭瞬間凹陷，甲板前端垂下造成至少10公尺碼頭面受損，並壓毀1座碰墊，幸無人受傷。

媒體問及貨輪撞台中港碼頭的求償問題，王國材說，除了風向以外，整個船舶操作可能也有問題，船才會撞上碼頭，昨天已請航港局調查，運安會也列案處理，歸責船東的過失，會依法求償。

媒體問及，商船撞碼頭及公總IP事件，國民黨希望王國材負責。王國材回應，商船案初步有調查出來，風向問題或是本身操作問題，只要調查出來，就按照一般處罰方式來處理；至於公總IP案，請公總徹底找出到底是不是公總流出來，公總也請調查局和另一家資安公司徹查，目前已知是連江縣監理站某位同仁所為，後續將交由公總行政程序處理。

媒體也問到基隆捷運之前說年底完成規畫，目前進度如何？王國材表示，3個市長都溝通完畢，現在做最後綜合規劃結案。綜合規畫最重要還是八堵轉運，到底同站還是同月台轉乘，還在評估；另外八堵做為端末站及沿線車站周遭交通設施如何處理，都在綜合規劃報告詳細說明，要等鐵道局做完，現在進入細部綜合規劃。