國民黨推「2026科技都」 朱立倫：年輕人都支持2026再合併升格

國民黨今天開記者會主張「2026年竹竹苗科技都」，國民黨主席朱立倫指出，國民黨智庫做了科學的民調，對於把竹竹苗合併升格，當地民眾多數都是贊成，而升格的時機點，普遍也都認為應該是2026年，尤其民進黨最在意的年輕人，20-29歲的有80.3％、30-39歲有81.4％支持2026再升格。

國民黨今天邀請新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌以及竹竹苗縣市議會正副議長、在地立委出席記者會。

根據國民黨智庫民調顯示，對於竹竹苗合併升格，新竹市44.5％贊成42.3％反對，新竹縣49.6％贊成35.6％反對，苗栗縣50.6％贊成30.0％反對；總結所有樣本是48.5％贊成36.6％反對，贊成合併的民意都在多數。

朱立倫也指出，多數民意也都認同，要有修訂《財劃法》的配套措施，且升格時間最好應該是2026年。根據民調顯示，竹竹苗當地民眾有74.8％贊成2026再合併升格，反對的只有12.3％。

被質疑2026是為楊文科卸任鋪路，朱立倫強調完全沒有任何考慮5年後的情況，這個中間過程，讓新竹市、新竹縣、苗栗縣所有的民眾成立一個籌備委員會，完全客觀公正、跨黨派的，不以個人之私、一黨之私，對大新竹整個地區未來發展做一個完整的規劃，加上財政的配套，這才是正軌。

朱立倫說，過去每一都的升格，每一都的合併，都是經過多年準備、多年規劃。這次除了少數一兩個人的思考以外，其他甚至連民進黨的朋友，連其他各都以前有升格經驗的朋友，還有各縣市今天被拋棄不顧的朋友，大家都非常的生氣，怎麼可以為了一黨之私因人設事呢？這是台灣民主或整個區域重劃不應該發生的事情。

朱立倫表示，拜託民進黨立院黨團總召柯建銘跟新竹市長林智堅，不要為個人之私、一黨之私，好好認真為大新竹，為全台灣區域規劃發展。「民進黨的朋友也不要忍耐了！說出真話，你今天是來自其他縣市，是彰化的、嘉義縣市的、宜蘭的、基隆的、屏東的，你是各縣市的，你受得了嗎？」

楊文科致詞時表示，要說實話、做老實人，「魔鬼與佛祖是魔佛同體，在一念之間，魔會變成佛，佛也會變成魔，不可不慎，好好思考。」

徐耀昌則批評林智堅好像在演水滸傳，逼婚、搶婚，非把人家嫁出去不可，是現代的一個笑話；苗栗跟新竹有很多地緣血緣關係，林智堅之前還想出把頭份竹南割給新竹，其他割給台中這種消滅苗栗的想法，更膚淺的以為苗栗科學園區跟竹科沒有關聯。

徐耀昌強調，合併升格急就章不是好事，當務之急是先修訂《財劃法》，不要讓台灣省所屬縣有二等公民的感覺，台灣要均富均衡發展。