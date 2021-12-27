新北市長侯友宜、民間基金會執行長汪用和一起觀看學生展示的機器人。（陳慰慈攝）

新北市教育局今宣布與民間基金會合力舉辦國際最高等級的高中生機器人大賽「2022 FRC機器人區域大賽 New Taipei City x Hon Hai Regional」，更是第一屆在台灣舉辦的FRC機器人區域大賽，預計明年3月4日至6日在新北市工商展覽中心舉行，全國將有34隊高中職學校參與競賽，冠軍隊明年4月20至23日將代表台灣，到美國休斯頓參加總冠軍賽。

新北市長侯友宜出席致詞表示，新北市整合產官學研資源攜手舉辦大賽，也邀請科技部中部科學工業園區管理局擔任指導單位，給予諮詢及技術資源，更媒合國立台灣大學及台灣師範大學提供師生培訓及協助競賽活動志工，透過競賽同學不但有互補性也有良性的競爭，並能讓國際看到台灣在機器人發展上是領先的、是很棒的。

教育局表示，新北首度與民間基金會合作，共辦全球高中生機器人界最高等級競賽，讓全國學生免出國就能參與國際級賽事，台灣冠軍隊將代表於4月20至23日到美國休斯頓參加總冠軍賽，期許師生透過跨領域設計思考，擁有具創意、創新、創客及創業的4創能力。

民間基金會執行長汪用和表示，基金會近年積極推動各項科技教育，從偏鄉推廣到科技人才培育都不遺餘力，希望讓孩子們更具競爭力。而此比賽除培養學生跨域知識外，更學習團隊合作、戰略規劃等素養，更能從中獲得課本學不到的實作經驗，對學生的未來非常有幫助，因此基金會很高興能與新北市並肩提供給學生這個學習的機會與展現的舞台。

將參加比賽的安康高中黃苙凱同學表示，明年在新北就能和全世界的高中職學生一起參與這場世界高手雲集、難度最高的機器人賽事，初賽不用特別出國，讓台灣學生的創意實作能力也能站上國際舞台，是一件非常幸福的事情。

教育局長張明文表示，新北市將於競賽前辦理系列活動，如明年1月8日與美國官方總承辦單位同步辦理全國解題之夜，邀請國立台灣大學師生及全國師生參賽隊伍一起激盪解題；明年1月10日起辦理FRC Robot in 5 weeks活動，邀請各隊發揮創意拍攝影片，培育新北學子及全國的參賽隊伍，希冀促進國際交流，拓展師生視野。