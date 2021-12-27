A股三大指數27日集體開低，開盤窄幅震盪，尾盤指數漲幅收窄。概念股分化較為明顯，中藥股繼續拉升，元宇宙概念大幅下挫，白酒概念走弱，種業板塊高開低走，地產股反彈。總體而言，個股漲多跌少。

截至午間收盤，滬指漲0.15％，報3623.58點；深成指漲0.21％，報14741.75點；創指漲0.02％，報3297.66點。

從盤面上看，中藥、氫能源、煙草相關類股漲幅居前。元宇宙、華為鴻蒙、傳媒概念股跌幅居前。

大宇資業外補 11月每股賺13.47元
滬指低收25點 本周跌0.4％
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