A股三大指數早盤窄幅震盪 滬指午盤收漲0.15％ 12:002021/12/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數27日集體開低，開盤窄幅震盪，尾盤指數漲幅收窄。概念股分化較為明顯，中藥股繼續拉升，元宇宙概念大幅下挫，白酒概念走弱，種業板塊高開低走，地產股反彈。總體而言，個股漲多跌少。 截至午間收盤，滬指漲0.15％，報3623.58點；深成指漲0.21％，報14741.75點；創指漲0.02％，報3297.66點。 從盤面上看，中藥、氫能源、煙草相關類股漲幅居前。元宇宙、華為鴻蒙、傳媒概念股跌幅居前。 大宇資業外補 11月每股賺13.47元 滬指低收25點 本周跌0.4％ #A股 #三大指數 #滬指 #中藥 #元宇宙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》富邦元宇宙ETF採季配息 10大海外標的入列 11:252021/12/23 財經 元宇宙發燒！股價十天內漲停七次 深交所潑冷水 美盛文化翻黑 04:102021/12/23 全球財經 A股開低震盪 滬指守住3600點 10:302021/12/27 財經 兩岸中醫藥合作 共抗新冠疫情 04:102021/12/24 全球財經 大陸第一批元宇宙炒房被套 虛擬房產價格大幅縮水 13:232021/12/25 兩岸 元宇宙、第三代半導體概念領漲 台股早盤攻上萬八關卡 09:232021/12/24 財經 數位身分皮夾 迎戰元宇宙 04:102021/12/27 財經要聞 王雪紅：元宇宙勢在必行 04:102021/12/25 財經要聞 施振榮：台灣攻元宇宙 靠科技結合東方人文創新 14:522021/12/24 財經 新光台股基金 錢進元宇宙 04:102021/12/27 產業特刊 新研究陸續發表 專科醫：中藥可望助防失智降風險 06:432021/12/26 健康 財經熱門新聞 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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