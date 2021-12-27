中國電子集團總部25日正式遷駐深圳，成為繼華僑城集團與中國廣核集團之後，第3家進駐深圳的央企總部。實際上整個2021年，央企「離京」腳步明顯加速，年內已有7家大型央企決定將總部遷至京外或在北京以外的地方落戶。中國企業研究院首席研究員、國資研究專家李錦認為，隨著央企市場化發展不斷深入，總部集中於首都的必要性不斷降低，未來3年左右將成為中央企業總部的密集遷出期。

據《上海證券報》報導，今年選擇「離京」」的7家央企，具體則包含今年在京外落戶的中國稀土集團、中國電氣裝備集團、中國星網集團、中國中化控股，以及選擇外遷的中國電子集團、中國船舶集團、中國長江三峽集團。

大陸國務院國資委主任郝鵬郝鵬在本月18日召開的中央企業負責人會議上也表示，中央企業要服務國家區域重大戰略和區域協調發展戰略，進一步深化央地合作，落實北京非首都功能疏解要求，助力雄安新區建設。因此可以預見，未來將有更多中央企業參與到疏解非首都功能的工作中來，京外央企總部的數量將繼續增加。