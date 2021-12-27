針對竹竹合併升格議題，引發朝野大戰，新竹市長林智堅27日親上火線，向國民黨主席朱立倫提出3問，包括2009年的新北市升格是「因人設事」嗎？如果他不選就支持竹竹併嗎？為何朱立倫只支持竹竹苗併？同時也鄭重邀請朱立倫針對竹竹併與竹竹苗併來個大辯論！

近日為了竹竹合併升格問題，民進黨總召柯建銘在國會提出地制法修正草案，目前雖已付委審查，但之前逕付二讀也引發朝野大戰，且縣市合併升格問題不僅只有大新竹有，其它縣市也有相同問題，因此不僅黨內有異音，在野更是砲轟修法粗暴。

為此，林智堅今天上午在參加清華大學半導體研究學院揭牌典禮前接受媒體聯訪，親上火線釋疑，並向國民黨主席朱立倫提出3問，也發出戰帖，鄭重邀請朱立倫針對「竹竹併」好，還是「竹竹苗併」好，來個辯論。

林智堅說，大新竹在1980年分治至今快滿40年，可以看到過去長達30年在國民黨執政下，大新竹發展長期停滯、公共建設不足，造成民眾生活上許多不便與困擾，尤其在交通及環境等面向。

他要向朱立倫提出「3問」，第1問是針對「因人設事」相關問題，他說，當初2009年前總統馬英九為了朱立倫要參選新北市長，他不僅換掉周錫瑋，更延後縣市長選舉期程，如果說因人設事，什麼人可以和朱立倫比？誰能和國民黨比？

第2問是竹竹合併升格有必要性、急迫性，既然能快，為什麼要慢、要以拖待變？另，國民黨不斷強調，要他保證不參選，他要問，「如果林智堅不參選，那朱立倫是否可以公開支持，加速修法促成竹竹合併升格？」

第3問是他倡議的是竹竹合併升格，並獲得近6成市民、縣民支持，同時是基於國家產業發展與提升大新竹縣市民生活的重大需要，但朱立倫卻主張竹竹苗合併升格，這是為什麼？

因此他要鄭重邀請朱立倫與他來1場公開辯論，把他主張的竹竹合併升格、朱立倫主張的竹竹苗合併升格的論點各自說清楚，讓國人同胞見證到底支持哪1個方案。

林智堅也重申，竹竹合併升格修法通過後，包括楊文科、林為洲、鄭正鈐、高虹安等人每個人都可以參選，他從來沒有說，竹竹合併升格後，只有林智堅1人可以選，他從來不曾說過「非我選不可。」

至於竹竹苗合併議題，他也要強調，他沒有反對竹竹苗併，但他倡議的是竹竹合併升格，且從過去民意與報導都看得出來，苗栗從縣長、議長到許多民代都反對竹竹苗合併，這尤其關鍵在於民意，另有民調顯示，苗栗鄉親對竹竹苗合併沒有共識，因此他呼籲國民黨，需先釐清竹竹苗合併升格是不是苗栗人的期待。