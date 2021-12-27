王力宏工作室外頭一片冷清。（尤嬿妮攝）

王力宏工作室外頭一片冷清。（尤嬿妮攝）

王力宏遭李靚蕾揭露私生活紊亂後，他18日從大陸返台住進北市S Hotel隔離，26日屆滿7天隔離，他昨晚間約8點40分搭防疫計程車離開，傳他並不是回到忠孝東路上的「國庭」，而是選擇位於金華街的工作室繼續隔離。記者今早前往北市金華街現場，由於戶外低溫且雨勢不斷，金華街上一片冷清，除了二台SNG車停在大樓對面，路上僅偶爾有車輛經過。

接近中午時分，記者採訪王力宏金華街工作室的大樓早班警衛，他表示整個早上都無人進出，也沒有任何車輛駛入停車場，笑說現場最多的是記者，從早上開始便陸續有媒體向他詢問王力宏狀況，但現場毫無動靜，也沒有人送防疫餐點過來；警衛幽默表示，做錯事的人心裡面一定想著要躲起來，「怎麼可能讓大家找到他」。

依照防疫規定內容來看，王力宏此次應是選擇春節檢疫C方案（7＋7＋7），在隔離飯店住滿7天後就得回家隔離7天，之後還有7天自主健康管理，且居家隔離期間不能和家人接觸也不能同處一室，推測王力宏若離開防疫旅館，不太可能回到李靚蕾和3個孩子所住的「吾疆」豪宅，應該回到位於金華街的工作室，或是忠孝東路上的「國庭」繼續隔離。