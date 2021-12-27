裕隆日產汽車（2227）為增加旗下主力國產轎車ALL NEW SENTRA曝光，邀請柔道男神楊勇緯擔任ALL NEW SENTRA年度代言人，並於11月推出黑帶魅力版特仕車300輛，上市首月即熱銷一空，12月再追加200輛仍被搶購一空，緊急宣布2022年元月再追加最後一波200輛「黑帶魅力版」特仕車，延續配備升級不加價優惠，舊換新76.4萬元起超值價，同時裕日車邀請楊勇緯化身ALL NEW SENTRA一日店長，在NISSAN台中五權西路展示中心與近百位幸運粉絲近距離分享ALL NEW SENTRA「王者之風」的優質產品力。

裕日車指出，楊勇緯一日店長活動內容精采，NISSAN官方粉絲平台報名熱絡，在配合政府防疫政策下，最後有近百位粉絲幸運被抽中參加活動，在活動現場觀賞楊勇緯精準詮釋ALL NEW SENTRA省油、安全、顏值「王者之風」的柔道美技，熱情參與快問快答的粉絲更是獲得楊勇緯親筆簽名的限量模型車。裕日車為響應國人健康自主生活，活動當天也準備料理神器SHARP Healsio水波爐烹飪精美料理，楊勇緯特別親自端出健康烹烤美食，與現場粉絲一起開心分享。

裕日車指出，為感謝廣大車主長期支持並響應政府振興政策，延續「烹派豪禮」購車優惠專案，12月30日前購買NISSAN品牌全車系，即贈SHARP Healsio水波爐乙台，再享「5千元現金或振興券升級4萬配件金」、「高額分期0利率」、「舊換新5萬元優先領」，及「68無限里程延長保固」等優惠。