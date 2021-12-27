大立光（3008）旗下子公司星歐光學研發的「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」一砲雙響，繼獲衛福部及經濟部共同舉辦第20屆「藥物科技研究發展獎」醫療器材類入圍獎後，又拿下第18屆「國家企業新創獎」殊榮。

隨著3C用品的普及與愈趨繁重的課業壓力下，台灣學齡孩童的近視比例逐年上升，大立光旗下的星歐光學相準此市場需求，研發出「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」，以為廣大近視學齡孩童提供傳統近視控制方式以外的新選擇。

「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」為台灣唯一經過國內3家醫學中心臨床試驗通過之多焦點隱形眼鏡，並取得衛福部食藥署核發之醫療器材許可證，是截至目前為止，台灣唯一通過國內臨床試驗且取得許可證之國產醫療器材，此外，近期該款產品還同步拿下衛福部及經濟部共同舉辦第20屆「藥物科技研究發展獎」醫療器材類入圍獎及第18屆「國家企業新創獎」的殊榮。

藥物科技研究發展獎係由衛福部與經濟部合辦，為提升醫療器材製造工業水準與臨床試驗品質，致力於新醫療器材相關產製技術研發而有成效卓越貢獻者所設立之獎項，為國內唯一由兩大中央主管機關共同主辦暨審查之醫療器材科技研發獎勵活動，本次獎項之頒與，更是醫療器材管理專法於今年（2021）5月施行後，首次針對醫療器材所授予獎項。至於國家新創獎則是國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標獎項，由80位醫界領袖、權威科學家、產業科技專家以及部會首長共同遴選推薦，為台灣創新研發最高榮譽。

星歐光學創立於2004年，為全球最大之鏡頭製造商「大立光集團」關係企業。擁有專業製造技術及優秀經營團隊，主要業務為研發與銷售各類隱形眼鏡，秉持著關懷眼睛健康為出發點，近年積極投入兒童近視控制領域，星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡即是因應此宗旨研發的產品。