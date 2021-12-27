冷氣團來襲，最低溫下探10度，台中市80歲獨居林姓老奶奶，平日坐著輪椅在一中商圈賣口香糖為生，日前因天氣寒冷僵硬手腳，收工時無法操控輪椅「卡關」，被熱心民眾發現報警處理，員警趕抵，推著輪椅協助老奶奶返家，其暖心舉動，讓老人家心都暖了，不斷感謝。

近日受到大陸冷氣團南下影響，天氣濕冷，讓年邁的林奶奶手腳僵硬，員警協助推著輪椅，並與老奶奶一路聊天話家常，返回租屋處，老奶奶說，還好遇到熱心民眾與員警，員警也提醒她天氣寒冷，要注意保暖，事後主動向里長及社會局通報，尋找電動輪椅相關補助規定，讓老奶奶生活更便利。

經員警了解，老奶奶有5名子女，但她年輕時因故離開家庭，彼此間關係疏離，她不想打擾孩子們的生活，自己租屋在成功路巷子內的6樓套房，平日靠著輪椅代步，由住家往返距離約2公里遠的一中商圈販賣口香糖，當天氣溫驟降，凍壞手腳，推輪椅返家時半路「卡關」。

台中市警第二分局長陳家銘呼籲，近期天氣變化大，家屬應多加關注家中行動不便的長輩，如已高齡或行動不便情形者，要多多關懷陪伴，盡量別讓其獨自出門，避免發生危險。若民眾於路上發現需要協助老人，可撥打110請警方到場協助。