巴西接連幾週降下豪雨，河流水位早已高漲，東北部的巴伊亞州（Bahia）有兩處水壩潰堤，整個地區的城鎮都成了水鄉澤國，至少40萬人受到影響。

在巴伊亞州南部城市維多利亞達孔基斯塔（Vitoria da Conquista），維魯加河（Verruga）上游的伊奎（Igua）水壩昨晚潰堤，伊坦貝鎮（Itambe）居民首當其衝，迫使有關當局下令撤離，今早又有一座水壩潰堤，導致維多利亞達孔基斯塔以北100公里的茹西亞皮（Jussiape）水位上升，拉響更多警報。

儘管兩座水壩潰堤導致道路、橋梁損毀，但截至目前尚未傳出有人員傷亡。

路透社記者說，消防隊在被洪水淹沒的伊塔布納（Itabuna）市中心地區，忙著營救受困住家的居民。人口20萬的伊塔布納市距離東部海岸不遠。

救難人員划著小艇，沿著泡在水中的街道前往有人受困的民宅救援，或將物資送到災民手上。

維多利亞達孔基斯塔市長李默斯（Mayor Sheila Lemos）表示，所有住在伊奎水壩附近的居民都已撤離。

李默斯在官網貼文中表示，BR-116高速公路恐因水患無法通行；這條主要為卡車行駛的高速公路連結巴西東北部和南部。

巴伊亞州州長卡斯楚（Rui Castro）說，暴雨下了快兩個月，引發洪水氾濫，至少40萬人受到影響，大約67個城鎮的數以千計居民必須緊急撤離。

卡斯楚昨天告訴記者說：「水位上升了1或2公尺，有些地方甚至達到3公尺，迫使數以千計人離開家園避難。」

民防官員表示，自11月初以來，降雨已在巴伊亞州奪走18條人命。此外，還有286人受傷、2人下落不明、1萬9580人流離失所、1萬6001人被迫尋求暫時棲身之地，共3萬5000多人有家歸不得。

據估計，有43萬800多人受到衝擊，而這幾天情況又更加嚴重。

截至今天下午，處於緊急狀態的市鎮已增至72個，其中有58個深陷洪水危機。

在巴伊亞州首府薩爾瓦多，氣象官員表示，12月降雨量為歷年平均值的6倍。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1101227