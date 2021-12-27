38歲黃姓男子27日晚間7時許，酒後駕駛BMW汽車在高雄撞上斑馬線上一家人3女1男，37歲范姓媽媽遭撞飛後送醫後不治，16歲大女兒則是下肢骨折、牙齒全碎；黃男酒測值高達1.24毫克，酒駕議題再引發社會關注；對此，新北市長侯友宜表示，「這是很可惡的行為」，酒駕絕對零容忍，新北會加強取締。

侯友宜表示，酒駕是很可惡的行為，酒駕不僅是零容忍，酒駕更是製造不特定的殺人狀況，所以新北不但要嚴懲，更要強化去預防不讓悲劇發生，新北警察局今年榮獲警界的金安獎，這部分新北好還要更好，新北市對可惡的酒駕行為絕對零容忍，會強力取締。

立委江啟臣曾提案修改《道路交通管理處罰條例第35條》，即使酒駕初犯，也可以直接沒收車輛，媒體詢問侯友宜對此的看法，侯友宜回應，酒駕除觸犯刑法以外，在財產部分也可以沒入犯罪工具，更重要的是肇事者要用一輩子來賠償被害人，政府不但要重罰，還要重懲，才能遏止歪風。

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