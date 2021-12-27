預售屋開價屢創新高，使得部分買盤轉向總價較低的公寓，根據房仲業者統計桃園地區房價發現，今年桃園市公寓單價平均約11.9萬元，與2017年10.8萬元相比，5年來漲幅約10.2%，其中以楊梅區漲最兇，均價從每坪7.4萬元拉抬到9.6萬元，漲幅達29.7%。

台灣房屋集團整桃園不動產e指通統計資料顯示，除楊梅區漲幅近3成，緊跟在後的八德區，漲幅也達26.3%，蘆竹、桃園區等漲幅也都在2成以上，整體而言，蛋白區公寓單價漲勢勝過桃園、中壢等蛋黃區。

對於楊梅區公寓之所以漲幅居冠，台灣房屋埔心直營二店店長何淑媚指出，主要受惠五楊高架開通為楊梅地區挹注大量的能量，以及產業發展的帶動，加上相對親民的房價，吸引人口遷帶動，加上幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區的進駐，並連結市府規劃中之虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，形成桃園新創廊帶。

進一步觀察桃園各區公寓10年來房價變化，包括楊梅、八德、中壢、平鎮、龜山以及龍潭6區，今年單價站上10年歷史新高點，顯見在通貨膨脹與房價大漲的時代，「1字頭」房價的老公寓，儼然已是搶賺購屋增值財的火熱目標。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，近年不動產在預售屋開價與成交價格頻創新高的情況下，部分買盤轉向總價較低低的公寓產品，進而推升公寓的價量表現，其中以地段好、交通便利性高，以及生活機能佳的區域最受歡迎，例如市中心商圈、大學城周邊或是工業區附近，因有潛在的租屋需求，不僅深受置產族喜愛，更是包租公最青睞的投資標的。

她指出，老公寓行情看俏的原因有三：一、「購屋輕負擔」：公寓單價、總價較低，受薪階級購屋壓力較小；二、「坪數實在」：中古公寓的公設比極低，使用空間大，且不用多花公設坪數的價款，公設的維護成本也相對低，省錢又可享大空間；三、「享重建紅利」：老公寓多數符合重建條件，加上土地持分大，將來若有機會透過危老、都更重建，不僅分回的比重較高，還可放大房屋舊變新的增值紅利，因此對消費者愈來愈有吸引力。