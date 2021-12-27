新冠肺炎疫情期間全球貨運量暴增，使得供不應求狀況相當嚴重，缺船缺櫃情形不斷上演，進而推高貨櫃航運業的獲利，長榮、萬海及陽明股價已翻了2至3倍，陽明董事長鄭貞茂估算，今年航運三雄有機會超越銀行業獲利總和，並擬定三階段健全公司體質。此事引起網友們熱烈討論，不過有內行人卻認為，依照董座的策略，陽明最後一步才開始造船，已經比長榮、萬海慢，屆時可能已經沒有現階段的火熱景氣。

工商時報報導，鄭貞茂樂觀預估，今年航運三雄獲利可來到5000億左右，有機會超越銀行業總和，並訂定3階段策略讓陽明更強，「先改善財務結構，第

二步制定完善公司治理架構，把遊戲規則訂清楚，然後知道未來法規趨勢來造船，第三步就會迎頭趕上」，目前第一階段已經達標。

陽明董座的發言引起PTT網友們熱烈討論，有人拿先前陽明到101大樓點燈買廣告、高檔現增、砸百億買新大樓等事件狠虧陽明，「三階段，1.買房2.買房3.買房」、「1買房2買地3發大財」、「1.增資 2.買大樓3.電燈」、「1.增資 2.買房 3.點燈，三階段。」

此外，有內行網友提及陽明董座的三階段計畫存在盲點，「完了，要造船時已沒景氣」、「最後才買船，來不及了」、「最後一步才造船，景氣早就結束了吧？」、「前兩步還能理解，但造船？？？？景氣沒了才造」、「只是到明年第三季，不懂衝造船是什麼概念」、「除非後年還能大賺，不然晚點造船...以這兩年獲利來看，保守策略就是晚萬長2至3年才更新船隊，有差距，但也不會落入過往景況了。」

此外，由於陽明今年沒發股利，明年的能否將獲利反應股利上也成為關注焦點，「有說跟沒說一樣，股利可能……唉」、「股利政策應該也是保守了」、「明年要發多少股利，先講」、「省吃儉用，明年股利會給多少。」

陽明今年獲利表現相當亮眼，有法人預估全年獲利有機會衝上1622億，EPS高達46.46元，明年表現仍突出，預估獲利1850億，EPS 52.99元。