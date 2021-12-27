據德國營運商Gascade的數據，通常將俄羅斯天然氣輸往西歐的Yamal天然氣管線，周日為連續第六天將天然氣逆向向東輸送到波蘭。

數據顯示，位在德國波蘭邊界的Mallnow計量站監測到天然氣以每小時1.2吉瓦時(GWh)的速度向東運回波蘭。

拍賣的資料顯示，俄羅斯天然氣出口商Gazprom周一並沒有預定Yamal天然氣管線。

俄羅斯官方在上周表示，天然氣供應的逆回輸送並不是政治動作。目前俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突日益緊張，歐洲天然氣價格在上周創下歷史新高，今年以來漲幅高達800%。

俄羅斯總統普丁在周四聖誕夜前夕表示，德國天然氣進口商將便宜的俄羅斯天然氣轉售給波蘭和烏克蘭，賺取利益，推高了已經過熱的市場價格。將天然氣問題推回給德國進口商。

德國經濟部和德國天然氣進口商尚未回覆路透的提問。

普丁另外在上周五表示，如果經過波羅地海的北溪二管線可以啟用和開通，歐洲天然氣價格將會下降。

北溪二號工程已在九月完工，目前遭到美國、波蘭、烏克蘭等國的抵制，認為將增加俄羅斯在歐洲的影響力。該管線目前等待德國和歐盟監管單位的批准。