AI智能理財新創公司TradingValley（立鼎資訊）今（27）日宣布完成3000萬元Pre-A輪募資，主要為招募更多優秀人才、研發AI新技術與投資策略，並將目前在美國推出的AI理財服務「Growin」落地台灣，拓展國內智能理財市場。

此輪募資由多位清華天使投資人領投，搭配天使投資人集英資訊、矽谷Google資料科學家與工程師等支持挹注，金融科技公司StockFeel股感亦參與策略投資，未來將透過股感知識圖譜技術，提升智能理財的服務品質。

TradingValley創立於2014年底，團隊網羅來自數學、工程、財務、UI/UX設計等各領域專業人才，將AI技術、軟體與金融深度結合，希望透過科技為大眾提供低費用、高品質的自動化理財服務，協助消費者在投資市場獲得穩定獲利，目標成為亞洲第一的金融理財服務。

TradingValley以AI演算法技術起家，為台灣多家金融機構、投資公司提供投資演算引擎，近年來已間接服務數萬名客戶，為台灣少數有實際案例的智能理財廠商，並在2019年入選全球知名的FinTech加速器Startupbootcamp前十強的佳績。

目前智能理財在全球管理資產總額僅近2％，TradingValley認為投資理財透過AI演算法管理將是一大趨勢，未來深具成長潛力，去年美國推出自有AI理財App「Growin」，從使用者理財需求出發，透過中立演算法為每位客戶量身打造最佳的理財服務。

Growin透過AI技術分析大量金融資訊，概括總經、價量、選擇權、資金流向、市場情緒等逾百項資訊，進行全球股債市場預測，並結合量化技術以ETF、股票打造投資策略，提供10種不同風險的投資模組，長期瞄準提供年化5～18％獲利、並控制風險低於大盤指數。

Growin與美國前五大上市券商串接，透過合作券商開放共享使用者資訊，使用者在App內即可完成券商KYC、開戶、注資流程，輕鬆開始體驗全自動的AI投資服務，此種投資顧問與券商高度整合的合作模式為客戶帶來更好的服務體驗。

TradingValley團隊希望將國外成功經驗帶回台灣，尋找有興趣合作的券商夥伴共同推出更便利的智能理財服務、使Growin正式落地台灣。目前團隊已進駐FinTechSpace金融科技創新園區，期待能持續提供更多元的金融科技創新服務。

TradingValley執行長彭瀚生表示，投資最困難的是如何留住獲利並長期累積，能否有操作紀律、好的情緒控管非常重要。Growin的推出便是希望能協助消費者節省時間與理財費用，透過科學方式穩定讓資產成長，不用再為理財煩惱。