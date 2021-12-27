藝人包小柏的女兒因患罕見疾病，20日不幸病逝，得年22歲。知名主持人楊月娥看見新聞頗有感觸，因為自己也有罹患罕病的女兒，今（27日）在臉書心碎發文，讓網友紛紛留言打氣。

楊月娥得知包小柏女兒病逝，不禁感嘆：「我完全無法想像，因為太痛了。」並提及女兒小蓁與包小柏女兒的年紀相差2個月，都是罕病患者，「小蓁是血癌中少見的類型，熬過8個月的治療，能重拾健康真是萬幸。」

楊月娥和丈夫看完新聞，都能深刻體會到包小柏白髮人送黑髮人的難受，「心都要痛死了，怎麼承受？老公握著我的手說：沒事哦！」回想陪伴女兒抗癌的歲月，楊月娥悲從中來，緊緊抱住小蓁：「妳要好好的。」女兒反過來溫柔地安慰：「沒事哦！我煮香料紅酒給妳喝，天氣冷，可以睡得暖睡得香。」楊月娥也鼓勵自己不要害怕，珍惜過每一天。

楊月娥的這篇文章曝光後，令許多人看得鼻酸，紛紛湧入留言：「真的很不捨，健康的人要好好珍惜」、「父母真的只要小孩平安健康」、「沒事沒事，一定會好好的」，身為三寶媽的女星郁方也心有戚戚焉，留言：「孩子健康好重要」。

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