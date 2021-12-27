本島平地最晚日落出現在12月31日台南市七股海堤一帶，時間為傍晚17時25分。（取自氣象局網站）

1月1日離島第一道曙光出現在台東蘭嶼東清，時間為早上6時32分；本島則在屏東恆春龍坑生態保護區，時間為6時35分。（取自氣象局網站）

本周五(31)跨年夜後將邁入2022年，中央氣象局今(27)日公布110至111年跨年日沒及日出時刻表，本島平地最晚日落出現在12月31日台南市七股海堤一帶，時間為傍晚17時25分，1月1日離島第一道曙光出現在台東蘭嶼，時間為早上6時32分，本島則在屏東恆春龍坑，時間為6時35分。

氣象局表示，跨年夜當天本島平地日沒最晚時間出現在台南市七股海堤一帶，時間為傍晚17時25分，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區受陸地天際線影響，難見日落於海平面。

1月1日曙光方面，1月1日離島第一道曙光出現在台東蘭嶼東清，時間為早上6時32分；本島則在屏東恆春龍坑生態保護區，時間為6時35分。新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼、宜蘭縣外澳火車站以北附近可見日出於龜山島，台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島、大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

氣象局指出，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接之時刻，實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出日沒時刻常會稍有提早或延後，建議可在鄰近景點提前數分鐘前往觀看。