近日大陸冷氣團來襲讓全台氣溫驟降，有網友昨(26)日在高速公路上目擊一輛馬自達「MX-5」敞篷車，竟然頂著低溫「開篷行駛」，讓他忍不住想問：「說真的，不會冷嗎？」引發網民熱議覺得此舉有「裝B」耍帥之嫌；有沒想到竟釣出擁有G罩杯火辣身材的網紅「北宜女神」艾妃Aifei留言解惑：「不會啊，很舒服耶，『MX-5』有暖氣、有電熱椅，而且正面的風前檔擋掉了喔。」憑對愛車的專業知識神打臉。

聖誕節週末適逢大陸冷氣團來襲，全台各地氣溫驟降冷颼颼，國道高速公路上卻有駕駛開著馬自達「MX-5」敞篷車，被網友目擊在寒風中「開篷行駛」，該網友忍不住好奇，拍下照片上傳至臉書「爆廢公社」，並表示「說真的，不會冷嗎？」貼文一出引來網路酸民紛紛揶揄：「以為我是不會冷才不關的嗎…是他X的關不起來好嗎」、「歹謝拉，電動的壞了」、「哥吹的是一種寂寞…」、「『裝B』當然不能怕冷」。

沒想到此番「寒冬中裝B」的熱議，竟釣出「胸比臉大」的網紅艾妃Aifei留言回覆，由於熱愛玩車的她也擁有一輛「MX-5」敞篷車，便當場替大家解惑：「不會啊很舒服欸，『MX-5』有暖氣、'有電熱椅，而且正面的風前檔擋掉了喔！前面幾樓再講關不起來棚壞，很抱歉軟頂MX-5是手動不會壞」，網友們這才知道有「巷仔內」的來專業打臉，直呼：「高手級玩家登場了」。

艾妃2018年間因為一張低胸烤肉照爆紅，她也經常在臉書等社群平台分享玩車美照，2019年又因為穿細肩帶低胸背心、真理褲騎車上北宜的辣照掀起話題，照片中她露出一雙白皙美腿，雙峰乍看之下比她的臉還要大，胸前布料完全遮不住渾圓美乳，當她過彎時的側面風景更驚人，半顆雪球險些滑出衣服外，讓網友看了美照直噴鼻血。

艾妃當時曾表示，她在北宜騎車已有多年經驗，很喜歡上山騎車的感覺，所以經常獨自騎著小粉紅衝上北宜，沒想到意外成了眾多追焦攝影師期待的最美風景，「上山還是兜風最舒服了。」艾妃因經常駕駒在北宜奔馳，加上豐滿火辣的身材，騎車時的追焦照曾多次引發話題，被網友封為「北宜女神」，常在社群粉專分享與車相關的活動與資訊。