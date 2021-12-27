高巿府新聞局長董建宏。（高巿府提供）

對於26日晚間前金區河東路發生酒駕撞及1家4口，還導致1人死亡，高巿府新聞局長董建宏27日表示，市長陳其邁對此震怒，並指示交通局、警察局加強道安大執法，盡速研擬相關修法建議，以確保市民行的安全。

董建宏說，依據市長指示，交通局提供幾項建議，針對酒駕致人重傷或死亡，建議交通部修正《道路交通管理處罰條例》及《刑法》，包括：

1.酒駕駕駛人除罰鍰外，吊銷其駕駛執照，永久不得考領外，建議並沒入車輛。

2.對於酒駕肇事者之同桌共飲酒之人，明知其將酒駕而不予禁止駕駛，建議予以裁罰。

3.車主在知情情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主駕駛執照。

4.對於酒駕致人重傷或死亡者，建議中央修法以未必故意之殺人罪論之。

5.建議同車乘客需連帶負刑事責任。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障