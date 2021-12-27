除疫情外，大陸近期受到關注的有襲擊多地的暴雪，導致多班次高鐵及普鐵列車停運或晚點，部分高速路段也緊急採取管控措施，近期內蒙古通遼也深受雪災困擾。26日晚間露笑科技發佈《露笑科技股份有限公司關於內蒙古通遼暴雪造成子公司光伏電站遭受損失的公告》，太陽能光電站出現大棚不同程度坍塌。

統計截止到26日早晨，大陸已有18個大城市創下今冬最低氣溫的新低，包含上海、杭州、長沙、等大城市首次在下半年跌入冰點。據大陸央視新聞指出，中央氣象台27日早上6點繼續發佈低溫藍色預警。據悉這是自2013年制定氣象災害預警發佈辦法以來的首個低溫預警。

而持續低溫也已影響到部分生活。據廣州鐵路微博指出，受湖南部分地區雨雪冰凍天氣影響，26日湖南地區部分旅客列車停運，或出現不同程度晚點。其中包括部分從廣州南、深圳北始發的列車；同時受降雪天氣影響，26日湖南高速部分路段對車輛採取管制措施。

此外，還有部分地區宣佈停課。邵陽市教育局通報26日至28日邵陽市低溫雨雪冰凍天氣持續，全市各中小學校（幼稚園）於27日、28日停課放假，12月29日恢復上課。