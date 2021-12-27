上海證券報報導，2021百度Create大會（AI開發者大會）主論壇27日正式登場，這是大陸首次嘗試在元宇宙中舉辦大型科技峰會。百度稱，未來5年，百度將圍繞包括自動駕駛、機器翻譯、生物計算、深度學習架構、數位城市運營、知識管理、AI晶片、個人智慧助手在內的八大關鍵技術，為社會培養500萬AI人才。

報導稱，根據議程，本屆Create大會論壇期間，中國航太中國月球探測工程首任首席科學家歐陽自遠、諾貝爾物理學獎得主兼「星際穿越」科學顧問基普索恩、「連線」雜誌創始主編凱文凱利、特斯拉創始人穆斯克母親梅耶馬斯克等嘉賓，以及李彥宏、百度首席技術官王海峰，將就人工智慧前沿技術、產業應用、科技人才培養等議題發表演講。此外，還能夠體驗少林寺、三星堆、三體博物館等虛擬場景。

近年來，百度一直積極推動VR、AR、雲計算、人工智慧等元宇宙“根技術”發展，取得顯著成果，並發佈了面向全球頂級高校人工智慧專業的中國學生獎學金激勵計畫「百度獎學金」。自2013年設立以來，百度獎學金已累計投入近人民幣（下同）2千萬元培養中國頂尖AI人才。同時，百度還為一線教師設立了「松果基金」，提供了數百萬元的課題基金以及平台、數據、技術等多維度的支援與服務，總價值超千萬元。

據悉，本屆百度獎學金獲得者的研究方向集中在演算法、資料識別、自動駕駛、生物醫學等創新領域。百度表示，未來5年將為社會培養500萬AI人才。

另一方面，華為也在趕搭元宇宙相關商機。陸媒報導，根據企查查APP顯示，近日，華為技術有限公司新增「元服務」商標申請資訊，國際分類為科學儀器，目前商標狀態為「註冊申請中」。