以色列從敘利亞手中奪取戈蘭高地（Golan Heights）並在40年前予以兼併之後，以國政府今天同意1項3.17億美元計畫，目的在將戈蘭高地的猶太屯民增加1倍。

總理班奈特（Naftali Bennett）內閣今天表決通過這項5年內在戈蘭高地建立7300個屯墾屋的計畫，將砸10億以色列謝克爾（Shekel）投資住房、基礎建設，目的是吸引約2萬3000名猶太新屯民，來到以色列在1967年六日戰爭（Six Day War）期間奪取的戈蘭高地。

班奈特在戈蘭高地梅沃哈馬（Mevo Hama）社區舉行內閣會議前表示：「我們今天的目標是將戈蘭高地人口增加1倍。」

班奈特不久後因14歲女兒確診他也必須隔離而提前離席，針對此案的表決雖因此延後，後來仍順利過關。

戈蘭高地目前約有2萬5000名以色列屯民，另有約2萬3000名在以色列奪占戈蘭高地後仍居住此地的德魯士人（Druze）。

以色列1981年12月14日兼併戈蘭高地，國際社會多半不予承認，直到2019年，一般認為親以的美國前總統川普承認以色列對戈蘭高地主權。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101227