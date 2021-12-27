行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會報，指揮中心表示，已函請地方縣市衛生局自12月24日起，凡打過第一劑BNT疫苗且滿12周以上，並未參與校園接種的12歲至17歲學童，在家長陪同下，都可安排或指定到疫苗合約醫療院所接種第二劑。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為79.79％，第二劑為67.01％，第三劑為0.42％，共已施打3444萬人次，其中12歲至17歲第二劑已接種約16萬人次。

蘇貞昌說，有關近日有國內體育選手於出國競賽期間染疫事件，蘇院長表示，請指揮中心與教育部持續注意並加強體育選手的健康管理措施，兼顧國內防疫以及選手參賽權益。

蘇貞昌表示，已接近年末，許多歲末年終慶祝活動將至，呼籲民眾做好個人防疫措施，而目前疫苗充裕且品項足夠，也請指揮中心持續想方設法，加速國內疫苗完整接種的覆蓋率，以提升國人的保護力。