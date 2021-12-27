傳民進黨拱陳建仁選台北市長？柯文哲回應了 13:242021/12/27 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳建仁是否會吸中間選票？柯說，「30秒前問我30秒後的問題怎麼回應？我要想一下」。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體披露前副總統陳建仁有望以黑馬之姿參選台北市長，為政壇投下震撼彈，台北市長柯文哲今出席台北市立聯合醫院市府醫務室、員工健康促進辦公室視察被問到，怎麼看陳建仁要選台北市長？對此，柯文哲笑說，「每天都有新的人選出現」。至於陳建仁是否會吸中間選票？柯說，「30秒前問我30秒後的問題要我怎麼回應？我要想一下」。 媒體追問北市副市長黃珊珊和陳建仁誰能搶到中間選票比較多？柯文哲長嘆一口氣回應，「那你要投給誰？」未給出正面回應。 高雄酒駕累犯毀一家四口！修法聲浪再起 柯文哲無奈嘆一句話 訂閱影音： 中時新聞網 #台北市長 #民進黨 #陳建仁 #選舉 #參選 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 台中補選 吳子嘉預測結局 她爆「前線」消息 - 政治 台中補選倒數 郭正亮預估顏寬恒、林靜儀票數 - 政治 「論文門」重大進展？彭文正收到一封信：跌破眼鏡 - 政治 「國家級網軍」抓到了？公總IP修改林秉樞維基百科 背後神秘人是他 - 政治 連勝文現身顏寬恒競選總部嗆爆「某些人」 釣出在地人回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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