媒體披露前副總統陳建仁有望以黑馬之姿參選台北市長，為政壇投下震撼彈，台北市長柯文哲今出席台北市立聯合醫院市府醫務室、員工健康促進辦公室視察被問到，怎麼看陳建仁要選台北市長？對此，柯文哲笑說，「每天都有新的人選出現」。至於陳建仁是否會吸中間選票？柯說，「30秒前問我30秒後的問題要我怎麼回應？我要想一下」。

媒體追問北市副市長黃珊珊和陳建仁誰能搶到中間選票比較多？柯文哲長嘆一口氣回應，「那你要投給誰？」未給出正面回應。