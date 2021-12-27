台灣拳擊史上首場飯店拳擊賽24日晚上在台中全國大飯店隆重推出，為熱鬧繽紛的耶誕夜增添幾許節慶與歡樂氛圍，代表台體技擊的雙胞胎姊妹花「Meteor」王靖欣及「粉紅豹」王靖蓉，是現場最美「嬌」點。

「Meteor」王靖欣及「粉紅豹」王靖蓉曾分獲大專拳賽冠軍及全運會銀牌，因母親是菲律賓人，以新住民身份參賽，姊妹倆雙雙勝出，加上混血兒面孔，成為這次耶誕夜拳擊大餐最美的嬌點。

「耶誕夜拳擊大餐」由中華民國拳擊總會與大師運動協會主辦，頂尖團隊智權有限公司協辦，是今年俱樂部拳擊聯賽的壓軸戲，參賽選手精挑細選，比賽也精簡為七場，為了目睹國內拳擊史上開天闢地的「耶誕夜拳擊大餐」，全國大飯店現場嘉賓雲集，除了台中市政府運動局長李昱叡到場加油打氣外，立法院副院長蔡其昌，兩位體育署前副署長王水文、彭臺臨，國立體大校長邱炳坤，全國大飯店董事長林廷芳，東京奧運拳擊教練柯文明、國手陳念琴、大師運動協會秘書長宋玉麒及贊助賽事的友晶科技董事長彭顯恩等均到場觀賽，成為國內第一場飯店拳擊賽的歷史見證人。

策劃賽事的威爾力斯公司創辦人彭臺臨表示，美國的飯店拳擊賽歷史悠久，兼具觀光與運動機能，可作為台灣發展觀光旅遊與職業拳賽借鏡。「2016年菲律賓拳王曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）打敗布萊德利，贏得WBO世界次中量級拳王寶座，就是在拉斯維加斯米高梅大飯店舉行。」

現場席設26桌，並有數百位拳迷入場，邊享受耶誕大餐，邊欣賞緊張刺激的拳擊賽，完成國內拳迷獨一無二的初體驗，球類大廠Molten在台總代理謝榮通董事長表示，這是他生平最難忘的耶誕夜，既融入歡樂的節慶氛圍，又有見證拳運發展的殊榮，賽事執行長王中原表示，年終賽比照職業規格辦理，並以鐵拳(Iron Fist)為新品牌，與前三季報名參賽的方式迥異，除支付每位參賽選手上萬元出場費外，贏家還可獲5000元獎金，如果KO大勝，再加5000元，為我國拳賽職業化向前再跨一步。

王靖蓉（左）賣力出賽。（耶誕夜拳擊大餐提供）