豐田（Toyota）集團在14日發布全球電動車戰略，宣布到2030年將開發30款BEV（純電動車）車型的戰略目標，並投入8兆日圓研發全產品線電動車，更強調豐田集團是「碳中和汽車」的全系列製造商。豐田旗下豪華品牌Lexus推出電動概念車LF-Z，具體預告Lexus未來車型研發方向，其車名LF意即Lexus Future，字母Z則代表Zero emissions，Zero accidents，志在打造出零污染與零事故的用車體驗，Lexus總代理和泰汽車（2207）更將LF-Z引進台灣，即日起至2022年2月13日，於台北信義區LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店展示，也藉此宣傳Lexus的電動化願景與「Experience Amazing」的品牌精神。

和泰車表示，LF-Z作為象徵著Lexus全新設計風格的車型，以低趴且充滿跑格的身型比例和具未來感的外觀設計，呈現簡約迷人外型；車身線條由較低的車頭向車頂和車尾自然延伸，同時勾勒出以座艙為中心的流暢側面輪廓。由於車輛電動化，將Lexus經典紡錘形水箱罩融入保桿設計中，並取消車頭進風口，有效降低車輛風阻。車尾設計上，外擴式輪拱十分醒目，並採用簡單俐落的貫穿式燈組設計與寬體輪拱造型相互呼應，另外搭配上22吋鋁圈，展現強勁有力的魅力跑格。

和泰車指出，LF-Z代表Lexus品牌全新的蛻變，透過電動化技術大幅提升車輛性能，並採用純電動車型專屬平台，搭載新一代DIRECT4四輪驅動控制技術，利用馬達隨傳隨到的動力特性，自由控制四個車輪驅動力，讓LF-Z實現絕佳的操控體驗，並配備高科技Steer-by-wire線傳式轉向技術，替代了傳統機械式方向機，轉向反應更加直接，讓車輛得以實現更加靈敏、精準的動態表現，輕鬆應對不同路況將Lexus Driving Signature提升至全新境界。

另，LF-Z配備Lexus Teammate自動駕駛輔助系統，其搭載光達（LIDAR）、雷達（Radar）、鏡頭辨識技術，讓行駛過程中精準辨識周遭環境，更能透過雲端（OTA）方式，讓功能不斷升級，且此系統秉持著Lexus對於自動駕駛技術的理念，在行駛過程中，車與駕駛間就如同夥伴一般，互相監控且在必要時伸出援手，達到最安全的駕駛體驗。

和泰車表示，LF-Z集強勁性能、獨特設計以及前瞻技術於一身，其設計與技術預計將於2025年之前於Lexus各車型實現。