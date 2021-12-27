1218四大公投遭民進黨完封，新台灣國策智庫今天公布民調，對於公投後，行政院長蘇貞昌是否應下台？過半民眾認為不需要，近3成認為需要；至於內閣也有過半民眾認為不需要改組。

新台灣國策智庫今天舉行「四大公投後的政治新局之展望」民調發布記者會，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，民調專家吳世昌等人進行評論。

在蔡政府滿意度方面，對蔡英文表示滿意的有57.9％、不滿意31.2％，；蘇貞昌滿意度53.1％、不滿意36.8％，吳世昌表示，執政黨在公投中大獲全勝，蔡蘇滿意度都有大幅回升。

對於公投案整體投票結果，有55.2％的民眾滿意，其中民進黨有88.5％、時代力量79.8％、台灣基進99.５％滿意公投結果；國民黨86.7％、民眾黨73.6％不滿意公投結果。

四大公投都未通過，20.2％民眾認為蔡英文功勞最大，其次依序為蘇貞昌9％、賴清德4.2％，陳其邁3.1％，鄭文燦1.1％；在野黨誰該負責？多數民眾認為朱立倫責任最大，認為是趙少康的有4.6％、侯友宜3.8％ 。

此次公投國民黨原本定位為「倒閣公投亅，對於公投後蘇貞昌是否下台？內閣是否需要改組，55.7％民眾認為不需要下台、29.6％認為需要；此外，有5成民眾認為內閣不需要改組。