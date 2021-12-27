親橘色彩6名子弟兵遭黨內基層戲稱「橘系六小福」，黃瀞瑩（由左至右）、林珍羽、劉語合、陳宥丞日前出席公投造勢活動。（摘自陳宥丞臉書）

2022選戰提前開打，民眾黨與親民黨籍的北市副市長黃珊珊，在台北市議員引爆卡位戰。如今黃珊珊人馬想插旗，再加上北市黨部主委又是退出親民黨的林國成，讓黨內基層批評從上到下都橘化，更點名「橘系六小福」，但令人意外的是，北市府副發言人魏佑任、劉語合及林冠年竟未參加初選，橘系六小福拆夥；另外參選松山信義的民眾黨發言人楊寶楨只有1人登記參選，可望順利被提名。

盤點北市議員擬參選人，不乏黃珊珊辦公室人馬，打算參選南港內湖區的陳宥丞，從黃珊珊議員時期即跟隨20多年；挑戰士林北投的黃瀞瑩、瞄準松山信義的魏佑任及中正萬華林冠年皆是黃珊珊辦公室出身，想投身大安文山的劉語合父親為已故親民黨立委劉文雄。另擬參選中山大同的林珍羽父親為林國成，親橘色彩6名子弟兵遭黨內基層戲稱「橘系六小福」。有黨代表批評，根本是親民黨復辟，「台北已經變成親民黨的形狀了」。

黨內基層炮轟，黃珊珊自己的子弟兵陳宥丞接棒港湖當然沒問題，但這麼多人作為黃珊珊的分身跑地方行程，即使他們確實有實力，不免令人感覺到吃相難看，且初選機制拖得愈久，對擁有行政資源的人就更有利。

近日組戰隊態勢相當明顯，黃瀞瑩、陳宥丞及劉語合一同拍攝宣傳片，時常在臉書互動，彼此拉抬聲勢；較早離開市府的林珍羽早已開始勤跑基層，魏佑任與林冠年兩人相對低調。

但「橘系六小福」恐拆夥，據了解，魏佑任、劉語合、林冠年未循黨內機制登記參選，他們並無繳交切結書，未完成初選流程，三人也未出席26日舉行的初選幹部評鑑，黃珊珊人馬大為驟減。對此魏佑任表示，「奉獻社會、服務人民的方式有很多種，會繼續在副發言人的崗位上全力以赴、擔任市民的公僕。」

以目前正式登記的參選人來看，民眾黨發言人楊寶楨、陳宥丞、林珍羽的選區為1人參選，士林、北投選區陳思宇、黃瀞瑩對於參選想法相當堅定，市黨部也不排除2人參選。

對此，林國成表示，他們沒有登記，資料沒有繳，「手續不完備就沒有了啦」，他們考慮的結果是禮讓別人選，他們不繳資料也不能勉強人家，選舉的東西本來就是尊重個人。

對於楊寶楨、陳宥丞、林珍羽選區僅有1人登記參選，林國成指出，「沒有錯，這三個地方都是一個，一個還是要走完」，昨天幹部評鑑還是要來推薦自己，原則上還是要經過幹部投票、程序都一定要走，「不是說一個就已經確定提名」。