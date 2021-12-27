與老婆愛愛是正常關係，但如果對方拒絕還硬上就慘了！新北一名人夫阿雄（化名）今年3月闖入房間，不顧妻子小芬（化名）拒絕，說完「我不能沒有你！」後，就霸王硬上弓得逞，氣得小芬事後報警處理，結果阿雄被檢方依強制性交罪起訴。

據「自由時報」報導，今年3月21日晚間9時許，阿芬向親友訴苦，當天丈夫不顧她無意愛愛，對她硬上得逞，經親友建，決定聯繫社工協助驗傷，再持驗傷單對丈夫提告，但阿雄在社工偵查時，坦承與妻子發生性行為，不過否認硬上。

惟小芬指證歷歷表示，她的親友可以證明當晚10時許，有傳訊訴苦房間門沒鎖，被阿雄闖入硬上，親友聽後安慰她去報案，最後聯繫社工協助驗傷，且對話記錄社工有詢問她：「他昨天是直接強迫妳發生性行為嗎？」小芬回答：「對、我房門沒鎖上」。

此外，小芬被硬上後曾傳訊質問阿雄：「門沒鎖妳就可以進來強迫我做這種事情嗎？你已經不是第一次了」、「你都說你沒有」、「你為什麼這樣子」、「這是強暴，你知道嗎？」阿強聽聞後回說：「我不能沒有妳」、「嗯…我就愛你」。檢方綜合上述證據後，認為阿雄違反妻子的性行為意願，遂依強制性交罪嫌起訴阿雄。

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