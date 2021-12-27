高元龍設計師為今年的活動設計專屬浴衣好禮。（陳慰慈攝）

新北溫泉節今起開跑，觀旅局長蔣志薇（中，白外套）說，今年找來國際級設計師蕭青陽及知名服裝設計師高元龍，聯手打造「新北山海湯」視覺品牌及活動限定浴衣。（陳慰慈攝）

新北溫泉節今起開跑，由國際級設計師蕭青陽及知名服裝設計師高元龍，聯手打造「新北山海湯」視覺品牌及活動限定浴衣，充滿濃濃文青風，新北市觀旅局更結合26家溫泉業者推出優惠，民眾只要消費滿300元就有機會抽中限量100份的專屬浴衣及價值1萬6600元的Dyson吹風機，獎品總市值超過38萬元！另有5家旅行社推出溫泉之旅，活動至明年2月28日。

觀旅局長蔣志薇表示，新北市的溫泉，坐擁山海景色，今年特別邀請國際級設計師蕭青陽以及知名服裝設計師高元龍聯手操刀，利用新北市溫泉的特有元素「山」、「海」、「湯」設計活動視覺以及專屬浴衣，打造「新北山海湯」品牌。

蕭青陽設計師表示，新北山海湯的品牌主視覺設計，以簡潔線條呈現，山形隱藏了新北市New Taipei的英文縮寫NT，三條斜波紋代表溫泉、海浪及新北的山川瀑布，而圓弧曲線既完整了溫泉的意象，也是新北市對遊客們的歡迎邀請。

高元龍設計師為今年的活動設計專屬浴衣好禮，他表示，浴衣設計透過印花布料表現新北市特殊山海孕育而成的珍貴湯泉文化，款式則採用斗篷修身的線條輪廓，使浴衣兼具實穿性與時尚感，走出新北溫泉的風格！

觀旅局表示，每年溫泉節受好評的抽獎活動，除了今年獨家的獎項「新北山海湯」設計師款浴衣之外，更有溫泉業者共襄盛舉推出的豐富好禮，包括市值萬元以上的Dyson吹風機、福隆福容大飯店VILLA住宿券、淡水福容大飯店豪華客房住宿券、大板根渡假酒店住宿券，其他還有金山陽明山天籟、金山舊金山總督、萬里水田園溫泉民宿、烏來小川源、烏來湯布苑等多家業者提供的溫泉泡湯券、以及青春山海線經典禮盒等近200件好禮，總市值超過38萬元！詳細店家優惠及抽獎辦法可至活動官網查詢https：／／ntpc-spring.com.tw。