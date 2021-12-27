立法院司法法制委員會的配置格局是目前立院八大委員會中最特別的，是唯一沒有質詢台與備詢台的委員會，許多立委其實不太習慣。民進黨立委羅致政、黃士杰等人今天都為此質詢立法院祕書長林志嘉，看能不能修改？但實際上現在被綠委嫌翻的會議室，當年是前民進黨立委段宜康催生的。

立院司法法制委員會的硬體裝潢與其他委員會相當不同，沒有質詢台跟備詢台，開會是比照立法院朝野協商會議室去設計，然後把記者以矮牆隔離在後方，也僅有司法法制委員會不讓記者任意穿梭到立委區採訪。

過去司法法制委員會與其他委員會差不多，段宜康2016年在司法法制委員會飆罵，說各委員會會議室不像會議室，根本像是競技場，還說自己要當面去罵立法院副院長蔡其昌。後來段宜康擔任司法法制委員會召委，就把委員會裝潢成現在的模樣，他當時表示，這樣較能夠落實委員會中心主義。

不過這個奇異的配置，也令很多立委不習慣，甚至也讓官員不方便，除了幾位重要主官能坐在前排有桌子的位子外，其他官員都只能坐後方的椅子，資料要擺在自己大腿上，且委員、官員跟助理要移動，都免不了從正在備詢的官員面前經過，讓很多立委抱怨影響質詢品質。

民進黨立委羅致政說，現在這樣的配置是相當不適合，這樣的空間非常不好，跟官員互動性不好、官員席也不足，委員穿越都被攝影機拍到，看投影片一下要看左一下要看右，相當不便；黃世杰也質疑，把記者席跟委員席做區隔，其他委員會也沒這樣，總務處究竟有沒有提出相關方案，讓委員來考量？

林志嘉坦言，確實收到很多立委的抱怨，不過各種意見都有，像有些人就認為，立院朝野協商用的議場3樓很小很難用，司法法制委員會本來就是參考協商會設計的，移到這裡協商會方便點。

林志嘉表示，目前有一個方法是把質詢台跟備詢台給搬回來，不過黃士杰還是提醒，圖要先畫出來，要確定可行，不要搬回來之後空間又不夠。