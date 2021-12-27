游姓男子為自證沒醉酒駕，撞進公園四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

游姓男子為自證沒醉酒駕，撞進公園四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

游姓男子為自證沒醉酒駕，撞進公園四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男為自證沒醉酒駕 撞進公園四輪朝天

游姓男子26日凌晨餐敘後，竟為證明自己沒喝醉，執意駕車載女性友人返家，卻在桃園區一處T字路口失控衝進公園內，不但撞斷告示牌，還翻車四輪朝天，2人一度受困車內，所幸警消協助救援，游男酒測值高達每公升0.74毫克，除依公共危險送辦外，涉毀損公物待賠償。

42歲游姓男子26日凌晨3點40分，駕車載著女性友人返家，行經樹仁二街時，疑因車速過快加上路況不熟，在建新路口左彎不及，直衝入對街建新公園內，不但撞斷公園路口告示牌，還當場翻覆四輪朝天，游男與同車女性友人受困車中動彈不得，所幸桃園警分局大樹所員警巡邏時發現，立刻上前協助游男和女子脫困。

警方也通報消防救護人員到場協助，幸好游男及女子僅受輕微擦傷，初步檢傷包紮後並無大礙，但警員發現游男酒測值竟高達每公升0.74毫克，依公共危險罪嫌送辦。游男另毀損公園告示牌等部分，將待桃園市養護工程處提告。

警方呼籲民眾，歲末年終參加尾牙宴會，飲酒後請搭乘大眾運輸工具或計程車，或請車輛代駕人員協助駕駛，切勿酒後駕車，危害自身及他人安全。

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