交通部長王國材日前傾聽竹竹苗觀光圈業者意見時，指明年度開始觀光局規畫觀光圈四年計畫，明年度也為全台觀光圈編列2億預算，竹竹苗觀光圈將有機會注入更多的活力與亮點，來提升區域旅遊的服務品質。

王國材日前率觀光局所屬單位在峨眉湖舉辦「2022台灣新騎跡多元自行車道發布會」，並與150名觀光圈成員進行面對面交流，針對業者提問一一回應，現場反應相當熱絡。

峨眉十二寮休閒農業區在地業者建議，陸續建設中的峨眉湖環湖步道，應與十二寮地區相互連結，串連周邊產業店家，並提出竹81縣道應打通中間的斷點與獅山遊客中心相通，還有將十二寮登山步道與峨眉湖步道串接等想法，讓更多遊客能欣賞到峨眉湖的湖光山色。

王國材指示峨眉湖環湖步道與周邊十二寮等相關商圈產業的連結，由觀光局進行整體規畫，結合新竹縣政府、峨眉鄉公所一起解決路線規畫、用地取得、經費來源等問題。

此外，竹竹苗各產業提出高速公路服務區客家主題特色化、自行車旅遊的大眾運輸配套措施、苗栗銅鑼杭菊特色旅遊發展、新竹市傳統伴手禮展銷等軟硬體需求與想法，王國材也要求交通部所屬機關能深入研究並全力協助，將具體可行部分納入觀光政策來評估。

王國材希望透過交流會協助業者攜手打造在地特色產業，期盼竹竹苗觀光圈進一步結合，因地制宜提出具體有效的執行計畫，讓國內旅客感受竹竹苗的好山好水好人與好產業，一同帶動地方創生與區域內觀光發展。