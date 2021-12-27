今有媒體披露前副總統陳建仁可能參選台北市長，成為綠營「奇兵」，引發外界議論，對此，有網友認為，陳建仁要先替高端疫苗背書爭議講清楚，另有網友直言，陳都當過副總統為何還要選北市長，這不是很好笑嗎。

黃暐瀚今（27日）在臉書發文表示，陳建仁是不是民進黨最後的黑馬，自己不知道，但可以確定的是，衛福部長陳時中已經不是綠營眼中，北市長的「理想人選」。

許多網友也在其po文底下留言，「阿中錯誤太多，是該換人」、「阿中還是在體系裡啦，不用再想了」、「看來時中的敵人在黨內」、「可以讓林什麽堅的，來台北市選市長，這樣就不用搞竹竹合併了」、「你把鬧鐘（時中）放在哪」。

網友留言。（圖片翻拍自黃暐瀚臉書）

另外，還有網友認為，「陳建仁就讓我想起高端疫苗」、「陳建仁想選台北市長，請先把高端疫苗解釋清楚」、「但是陳建仁替高端背書」、「有病！都當過副總統了，還選市長」、「笑話……副總統選市長」。