蔡英文總統27日參加清華大學半導體研究學院揭牌典禮。（陳育賢攝）

蔡英文總統（中）27日參加清華大學半導體研究學院揭牌典禮。（陳育賢攝）

為培育半導體領導專才，清華大學27日舉行半導體研究學院揭牌典禮，蔡英文總統親自到場揭牌，蔡英文表示，今年5月通過《產學創新條例》後，教育部就立刻核定了4所半導體學院，包括成大、陽明交大、台大以及今天的清大都已經全部成立，可說是台灣半導體產業的新里程碑。

蔡英文表示，這4場重要的揭牌時刻，她每一場都有出席，最重要的目的，就是要表達國家對產學合作，培養下一代人才的重視，特別是面對疫情的挑戰，全球經濟情勢的轉變，全世界都看見了，台灣在產業供應鏈中的重要性，尤其是我們的半導體產業。

為了把握既有優勢，加速提升研發量能，培養高階人才，讓半導體技術持續進步，我們也要讓產官學能夠更加緊密合作，強化台灣半導體產業下1代的競爭力。

蔡英文說，清華半導體研究學院，除了本身在半導體相關的電機資訊、機械、材料等7大領域上有雄厚的科技基礎，這次更有台積電、力積電等11家產業投入，由業界和學院教授共同開課，指導學生研究。相信我們的學生，在投入業界時，能夠迅速將理論和實務結合，學用合一。

今天的揭牌典禮，我們也見到清華半導體學院的壓箱寶，就是我們的院長林本堅，每個學院成立都有祕密武器，清華的祕密武器就是林本堅。

蔡英文也不忘強調，半導體學院成立後，培育人才的模式也可以更有彈性，因此，她建議這幾所半導體學院，可以在寒暑假提供培訓課程。她的原意，並不是要縮短所有學校的寒暑假，而是希望藉由半導體學院的運作，讓願意進修的學生，可以有更多的機會和管道，來提升自己的實力，讓培育半導體人才的速度更快、能夠因應業界的需求，來進一步提升台灣半導體產業的國際競爭力。

清華大學校長賀陳弘則表示，半導體產業是台灣的護國神山，神山上要有人才，人加山為「仙」，方能有仙則靈，清華半導體學院的成立揭示了世界經濟與產業發展新的里程碑。

賀陳弘同時指出，清華大學是華人世界唯一培育過3位諾貝爾獎的大學，領先國際，是培養半導體領導創新人才的源頭活水，守護這活水的就是院長林本堅，他是半導體科技的愛因斯坦，是國際公認的掌門人，他親自領軍培養的自是國際認證的一流人才，未來我們也將在清華看見全球半導體產業的新前景。