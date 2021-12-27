72歲徐姓老婦因腦中風造成手腳右側無力與失語症，出院後說話結巴，讓人不知所云，做傳統的經顱磁刺激後還是無法改善，覺得很沮喪無奈。中醫大新竹附醫腦中風中心主任陳睿正以「3D立體導航定位輔助經顱磁刺激」，使徐婦語言變得流暢，心情也變好了！

徐婦女兒表示，母親中風後因無法言語，甚至情緒不好，經過治療，現在已經可以跟家人溝通，語言進步，情緒也變得比較穩定，非常感謝陳主任團隊耐心和細心的陪伴和治療。

陳睿正說，徐婦就醫經過診斷發現，是左側中大腦動脈阻塞，造成語言區受損，中風8月來曾並在他院做傳統的經顱磁刺激，還是無法正常表達話語，情緒嚴重低落。

陳睿正團隊以3D立體導航定位儀，結合病患腦部影像，更準確的瞄準需要刺激的腦神經，再配合經顱磁刺激術，徐婦經治療後已逐漸恢復語言能力。

陳睿正指出，中風或是腦傷、水腦及失智症的病人，腦部結構已與正常結構不同，施行經顱磁刺激治療，傳統定位方式所定位的位置，極大部分已與病患實際位置不同。

目前，利用3D立體導航定位，依據患者腦部影像進行定位，可以提供更精準刺激與精準治療，同時，3D立體導航配合經顱磁刺激，是一種無侵襲性且不用開刀的嶄新治療方式，因此對腦中風和腦部曾經受損病人特別重要。

睿正團隊目前已累積超過6000人次治療，在腦部相關疾病，全台患者的自我評估臨床反應率高達7到8成，此治療成效，已與歐美相關治療結果並駕齊驅。