立法院上禮拜連續上演總預算逕付二讀、《地方制度法》逕付二讀，引發朝野對立。國民黨立委葉毓蘭今天在立院司法法制委員會質詢此事，立法院祕書長林志嘉表示，法律案上逕付二讀是非常平常的，預算案則是沒有明文規定是不是可以，也沒有明文禁止。

林志嘉表示，法律案逕付二讀在立法院是非常平常的，而預算案沒有明文規定是不是可以，也沒有明文禁止，釋憲上有說，預算案屬於措施性法律，所以廣泛來講是法律的一部份。因此只要一個黨團提案，滿足必要提案條件來提出這個案子，立法院就必須要處理。

葉毓蘭則質疑立法院的公務員是違反行政中立、為虎作倀，根據立法院審查慣例，在復議期的法案，各委員會都不會趕著審議，就算召委想排，助理跟議事人權也會勸諫等復議其過；然而這次議事處跟法制局在總預算逕付二讀後，就直接發文給各委員說「預算不能審了」。

葉毓蘭也質疑，其實民進黨即便沒搞逕付二讀，本來那周國民黨的召委都已經排審相關部會預算審查，包括立法院的預算也已經排審在當周三，是民進黨把預算案抽出才延後審查預算，民進黨後來自己復議掉，那這段期間延宕的問題，又是誰造成的損失？

林志嘉說，很感謝葉安排審查預算，對於逕付二讀造成這樣的變動，「我們也不是主動或是願意這樣。」