2022高雄市長選戰，綠營陳其邁尋求連任，至於藍營將會推出哪位戰將，備受關注。然而常被網友點名為高雄市長人選的高雄前副市長李四川，日前在臉書寫下離開高雄一年的「變化」，他說，生命是一種緣，如果沒到高雄，現在也沒有人會要他去選高雄市長，如果沒有提前離開高雄，也沒機會在私人公司上班，就無法體會政府機關效率之差。

李四川24日在臉書寫下過去這一年的心情，他說，當初從高雄離開後，要到私人公司上班，太太擔心他會不適應，可能幾天就做不下去了，還好有同事的照顧與教導，時間也經過一年多了。

「生命是一種緣」李四川認為，如果沒到高雄，現在也沒有人會要他去選高雄市長，可見在高雄一年多還是結了緣；如果沒有提前離開高雄，這一生也沒機會在私人公司上班，就無法體會政府機關效率之差。

迎接新的一年，李四川期許自己，「不以物喜，不以己悲，在平淡中給自己力量，在喧鬧中給自己寧靜，在新的一年，仍然保持著『從容淡定，萬事隨緣』」。該篇貼文底有則有超過200則留言，有網友就說「要不是川伯來高雄服務，我們也不知道路可以這麼平」、「您的用心，高雄人都體會」、「我是高雄人，還是自私地希望您能來選高雄市長」。