現代人崇尚養生，保健食品已成為日常必需品，但B群究竟該什麼時候吃效果最好？營養師李婉萍表示，B群的群就是一大群的意思，當中含有B1、B2、B6及B12等4種維生素，若想提振精神，可選擇B1為主的B群，這種就應該在早上吃；如果想提升睡眠品質，可選擇B6為主的B群，並在睡前服用。

李婉萍25日於個人YouTube頻道《李婉萍營養師》指出，不少人常會問睡前吃B群到底會不會影響睡眠，事實上B群的「群」為一大群的意思，是B1、B2、B6及B12B結合在一起，因此叫做B群，且每一款B群的主成分都不相同。

李婉萍說，B1建議在早上的時候吃，可以促進體內新陳代謝，若前一天熬夜，想讓第二天精神好一點，就可以吃B1為主的B群；如果睡眠不好，晚上常常翻來覆去，或是情緒比較差，就可以選擇B6，它有安定、穩定的效果，建議在晚上睡前服用。

另外，高敏敏也曾分享B群的作用，B2有能量代謝效用，能幫助延緩老化、協助代謝鐵質，長期缺乏容易出現認知功能下降、憂鬱，對皮膚、黏膜及毛髮健康很重要，也能改善痘痘、嘴破等肌膚問題。B12則有造血功能，高敏敏說，B12能修復受損神經，若體內缺乏會倦怠、注意力不集中及惡性貧血。