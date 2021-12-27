嘉義縣竹崎鄉林姓婦人遭50歲林姓男子殺害棄屍檳榔園命案，初步相驗林婦致命傷是因頭部受到重擊，檢警將於明天解剖進一步釐清死因，而檢察官今天複訊林嫌後以涉嫌殺人、強盜等重罪、有逃亡之虞聲押，是否涉嫌性侵將再釐清。

據了解，死者59歲林婦22日與林嫌相約喝酒，22日晚上8時許林嫌獨自從內埔國小附近的一處檳榔園離去，26日中午檳榔園主人到園裡才 驚見林婦陳屍於檳榔園內，警方被發現陳屍在檳榔園內，警方獲報趕到現場，發現59歲林婦下半身赤裸、屍體明顯腫脹。

警方下午循線逮捕50歲林嫌，林嫌供2人酒後發生口角，並拿走林婦錢包內的490元，後來又供稱與死者是朋友，酒後臨時起意尾隨企圖性侵，但林婦反抗，才失手持木棍將林婦打死後逃跑。

據了解，林嫌領有身心障礙手冊，到案後供稱反覆不一，對死者是否有性侵，有待進一步調查釐清，檢察官今天複訊後依殺人罪、強盜罪偵辦，並向嘉義地院聲請羈押。