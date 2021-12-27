在台北國中任職的曾姓及黃姓老師，用親友家的住處向學校謊稱是自己居所，分別詐領8萬元及14萬元，台北地檢署偵辦後，2人認罪並繳回犯罪所得，檢方偵結後仍依詐欺罪起訴。

曾女及黃男任職的學校規定，只要居住在外縣市或是離學校一定的距離，只要能夠提供水電繳費單等相關單據的證明，就可向學校請領交通補助費，曾女及黃男竟從2008年起，拿親友住居所的單據，向學校請領交通補助費。

2名老師不符合資格卻請領交通補助費，遭檢舉並向台北地檢署告發，檢方調查後認定2人涉犯詐欺罪依法起訴。

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