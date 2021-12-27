警方在12月23日逮捕十五分幫劉姓主嫌查扣球棒、空氣槍等證物。（圖／翻攝畫面）

22歲「十五分」幫成員經營中古車買賣 毆打訂車顧客成傷

22歲在二手車行上班的劉姓男子，與幫派份子共組詐欺集團，不滿趙姓取簿手向警方告密，今年5月狹怨毆打趙男，不到1周，又因買賣二手車糾紛，持棍棒毆打顧客成傷，警方經過半年的蒐證，12月23日持搜索票逮捕劉嫌等10人到案，訊後依妨害自由、恐嚇、傷害以及組織犯罪送辦。

今年5月4日劉男不滿趙姓取簿手遭逮向警方供出上游主嫌是他，事後竟教唆小弟，趁著趙男交保外出，在一間超商前打算將人強押上車，帶回據點毆打教訓，趙不斷掙扎後逃跑，行經乖張。

劉男另從事中古車買賣，5月12日鄭姓男子支付10萬訂金，遲遲拿不到車，前往車行要求返還訂金，劉嫌不但拒絕退款，又叫來9名小弟，持球棒、鐵棍等武器毆打鄭男。

中正第二分局調查，劉男是文山區一帶「十五分」幫派的成員，會同文山二分局、刑事局等單位，經過半年的蒐證，12月23日在新北市新店、台北市文山區等處所搜索，逮捕劉嫌等9人到案，查扣改造手槍、空氣手槍以及彈簧刀、棍棒等犯案工具，全案依組織犯罪等罪移送台北地檢署後續偵辦。