農委會主委陳吉仲27日主持「原產台灣、金釀高粱」契作簽約記者會，與金門縣長楊鎮浯，共同見證金酒公司與台灣本地農會契作主體簽約儀式，由金酒公司董事長黃怡凱與台灣契作高粱縣市的農會代表簽署契作合約，契作純糯釀酒高粱「台南7號」、「台南8號」，建立釀酒高粱生產供應鏈，除可大量減少農業灌溉用水，也有利酒廠穩定增加原料供應，同時增進農民收益。

農委會表示，以往台灣種植之高粱品種為密穗型，易因降雨致穗上發芽跟發霉，爰受限氣候因素及市場需求，種植面積逐年下降，台南區農業改良場經多年努力，與金酒公司密切合作，於2019年研發育成釀酒用高粱新品種「台南7號」、「台南8號」，為散穗型、半散穗型純糯高粱，在雨季，植株耐淹水，經2020年及2021年在台灣部分縣市試種及金酒公司試釀結果，風味佳，出酒率高，同時具有耐旱、耐淹、抗病蟲害等優點，成為該會農業節水、大糧倉政策及推動稻田轉種節水作物的選項。

農委會指出，以水稻每公頃用水量約12000公噸，高粱如在稻田區，採粗放栽培，可不灌溉或是只灌溉1次，灌溉用水量最多為1300公噸，至少可節水10700公噸。倘以產酒率46％及每公頃4公噸產量算，4000公斤原料產1840公升酒，約可生產0.6公升高粱酒3067瓶，每瓶高粱酒可節水3.5公噸。

金酒公司為國內高粱原料使用最大酒廠，新品種「台南7號」、「台南8號」高粱於育成過程經該公司試釀結果，品質風味給予高度肯定，該公司同意以到廠價（運抵金門酒廠）每公斤21元採購，並提供3年（2022-2024年）長期合約，與農會契作生產。

農委會說明，農民種植契作高粱，符合綠色環境給付計畫者，將提供轉契作獎勵，並補助購置所需之生產機具設備及低利貸款。此外，輔導契作農會成為雜糧集團產區，通過產銷履歷驗證者。另協助充實產銷設備，並輔導共同用藥防治及實施標準化田間管理作業，落實產品自主留樣檢測，建立批次管理制度，包含協助質譜快篩檢驗與補助農藥檢驗費，以建置完善生產供應鏈。

金酒公司目前高粱來源以跨國採購為主，因應國際糧食危機，國際糧食價格不斷攀升，與台灣各縣市跨縣市合作，除可分散採購風險，還可以降低碳足跡、帶動活化農地多元使用，並善盡金酒公司企業社會責任，開創政府、金酒公司、農民的多贏局面。

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