受疫情再度升溫影響，全球金融市場表現震盪，但生技醫療指數逆勢上揚，AMEX生物科技、NASDAQ生物科技、S&P 500健保、MSCI世界醫療保健等指數全面上漲，帶動海外基金績效表現也以生技相對出色，Omicron變種病毒雖將推遲供應鏈恢復速度，但不至於拖累經濟衰退，對股市影響減輕，生技產業因基本面佳、長多趨勢不變，有利分批佈局生技基金。

群益投信表示，受到Omicron變種病毒出現的衝擊，各國防疫管制措施趨嚴，市場避險情緒升溫，但至目前為止，感染者多為輕症，住院率並未提高且未發生死亡案例，醫療資源仍可負擔。加上初步試驗結果顯示輝瑞疫苗仍具保護力，市場擔憂略微緩和下，全球生技指數近期表現相對亮眼。

評價面上，醫療保健股本益比相較S&P 500折價幅度高達20％、創近30年新低，顯然該族群估值明顯偏低，且新冠肺炎流感化已成定局，FDA核准藥物進度也相當積極，疫苗大量且持續性的需求，及研發進展加速將有利醫療族群股價走勢，同時相關產業未來成長空間極大，建議加碼佈局相關基金，參與中長期多頭趨勢。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，醫療生技創新腳步積極向前邁進，使得產業吸睛熱度不減。生技醫療製藥類股經歷疫情期間的一波漲幅，但與其檢視當下的股價位置，不如仔細觀察未來是否有續漲的動能、是否具備投資價值。投資策略上，可著重投資於COVID-19口服藥物、新世代醫材應用股、近視、醫美等高成長族群，及新世代AI、大數據藥物研發供應鏈、次世代基因檢測技術以及基因編輯相關概念類股。

醫療保健產業基本面持續受惠COVID-19疫情下的疫苗、檢測、治療等需求，及疫情回穩後，醫療、手術需求的回升，即使總經環境、貨幣政策出現變化，仍無損該行業短中長期穩定成長的趨勢。